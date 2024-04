Lazio, regina degli assist: dal 2018 nessuno come te. E Immobile...

Per anni la Lazio ha vantato uno dei trii più forti del calcio italiano. Luis Alberto mezz'ala a sinistra, Milinkovic a destra e Immobile prima punta. Un tridente spaventoso, capace di dominare tanto in zona gol, quanto in zona assist. Mentre gli altri facevano intorno il lavoro sporco, quei tre regalavano perle assolute che sono destinate a restare incastonate nella storia del club. E non è un caso, infatti, che dal 2018 nessuna squadra di Serie A è stata in grado di avere tre uomini assist tra i migliori 10 del campionato, al pari dei biancoclesti. Come evidenzia la classifica stilata da Dazn nel post partita di Verona-Udinese, la squadra biancoceleste è quella con più presenze e assist realizzati negli ultimi 6 anni. Al primo posto domina Luis Alberto con 45, al terzo Milinkovic-Savic con 35, mentre in ottava posizione - a pari merito con Alejandro 'Papu Gomez' - c'è il solito Ciro Immobile con 29, per un totale di 109 assist realizzati in tre. Di seguito la classifica completa.

1. Luis Alberto 45

1. Berardi 45

3. Milinkovic 35

4. Barella 32

5. Zielinski 31

5. Pellegrini 31

5. Leao 31

8.Papu Gomez 29

8.Immobile 29

10.Insigne e Zapata 28