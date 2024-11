Inter, Vecchioni attacca Inzaghi: "Non lo perdono! I titoli che ha vinto non..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Robeto Vecchioni atttacca Simone Inzaghi. Il cantante è tifoso dell'Inter e ha parlato nell'antivigilia del match tra i nerazzurri e il Napoli dicendo che non sarà decisivo per lo scudetto. Elogi per Conte e accuse pesanti all'attuale tecnico nerazzurro. L'ex Lazio è ritenuto responsabile del mancato tricolore del 2022 vinto dal Milan proprio davanti a Lautaro e compagni. Il cantautore sulle pagine de il Mattino ha detto: "E' più forte di me. Non riesco ancora a perdonare a Inzaghi lo scudetto regalato al Milan. L'avessimo consegnato al Napoli, ecco, ci sarei passato sopra, ma proprio a loro no. Ed è uno scudetto di cui lui deve portare il peso. E che i trionfi arrivati dopo non cancellano".