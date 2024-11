Lazio, Pellegatti: "È la più scarsa degli ultimi anni. Per il Milan prenderei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Carlo Pellegatti, noto giornalista, è stato ospite di "L'ascia raddoppia", programma di Cronache di Spogliatoio. Durante la trasmissione in streaming, in compagnia di Fernando Siani e Fabrizio Biasin, Pellegatti si è espresso sulla Lazio di Baroni e sulle sue possibilità in Europa. Ecco di seguito le sue parole: "Baroni è un allenatore saggio e bravo. L'ho apprezzato in una conferenza stampa dopo un Milan - Lecce. Si rende conto di essere nella situazione più importante della sua carriera. Per me è la Lazio più scarsa degli ultimi anni a livello di qualità. La Lazio con Milinkovic Savic, Luis Alberto e gli altri era di un altro livello, ma non quella dell'ultimo anno. Come dicevo ai tempi di Pioli, il fuoriclasse della Lazio è il gioco. Un giocatore che prenderei di corsa al Milan è Guendouzi, lo seguivo ai tempi del Marsiglia. Ha carisma e presenza. Può vincere l'Europa League? In autunno i pronostici sulle coppe non vanno mai fatti".