MOVIOLA | Lazio - Cagliari, giusto il rigore. Ma Mina rimane in campo più del dovuto

MOVIOLA LAZIO CAGLIARI - La Lazio batte il Cagliari, conquista altri tre punti che la portano a raggiungere Atalanta e Fiorentina al terzo posto in classifica, a quota 22. Gara piena d'emozioni quella dell'Olimpico contro la squadra di Nicola, rimasta in nove uomini dopo le espulsioni di Adopo e Mina. Quest'ultimo sarebbe dovuto rimanere in campo ancor meno: sotto la lente d'ingrandimento il suo intervento su Isaksen al limite dell'area di rigore, sanzionato 'solo' col giallo dall'arbitro Ayroldi. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti gli episodi del match nella moviola di Lazio - Cagliari:

PRIMO TEMPO

3’ - Lazio subito in vantaggio con Dia. Calcio di punizione battuto da Pellegrini, poco precisa la presa di Scuffet. Pronto, invece, l’intervento di Dia, che mette la palla alle spalle del portiere. Nulla da segnalare: assolutamente regolare la posizione dell’attaccante senegalese.

9’ - Il primo cartellino giallo del match viene estratto - giustamente - dall’arbitro Ayroldi all’indirizzo di Adopo, intervenuto in maniera irregolare su Rovella.

17’ - Ammonito anche Augello, che ferma in modo irregolare la corsa di Isaksen. Inevitabile il cartellino giallo nei suoi confronti.

21’ - Spinta di Castellanos su Mina, che va a terra. Poi si accendono gli animi tra i due. L’arbitro non ammonisce, bensì li richiama verbalmente. Bravo a gestire la situazione, senza ‘innervosire’ ulteriormente la gara.

24’ - L’arbitro non vede il controllo di mano di Luperto, facendo proseguire l’azione. Al contrario, appare evidente che il calciatore del Cagliari si sia ‘aggiustato’ la palla col braccio.

25’ - Ammonito Noslin, ‘colpevole’ di un pestone ai danni di Zappa. Giusta la sanzione per l’ex Verona, che infatti non fa polemica con l’arbitro.

28’ - Ammonito anche Mina per il fallo su Isaksen. E qui l’arbitro ‘grazia’ il calciatore del Cagliari; manca un’espulsione, in virtù della chiara occasione da gol. Arriva il cartello giallo - e dunque l’arbitro riconosce il contatto - ma non reputa quella del danese una chiara occasione da gol. Su questo, le immagini sembrano dare un’altra versione.

40’ - Arriva il gol del pareggio del Cagliari, Luvumbo a mettere la firma sul tabellino. Tutto regolare, nulla da segnalare.

45’ - Comunicato il tempo di recupero: si giocherà solamente per un altro minuto.

SECONDO TEMPO

47’ - Scontro Luvumbo-Guendouzi, con il francese che finisce a terra. L’arbitro opta per il calcio di punizione, ma probabilmente la sanzione più giusta sarebbe stato il cartellino giallo.

49’ - Trattenuta di Zappa su Dia, e giusta ammonizione per il calciatore del Cagliari.

56’ - In clamoroso ritardo il fischio di Ayroldi sul contatto Lazzari-Zortea nell’area di rigore della Lazio. Il calciatore del Cagliari è irregolare, e viene concessa la punizione.

61’ - Cartellino giallo a Lazzari, speso inevitabilmente per fermare la progressione di Piccoli verso la porta di Provedel.

64’ - Giustissimo anche il cartellino giallo a Luvumbo, che ferma in modo irregolare Lazzari, nel momento in cui stava per crossare in area.

69’ - Luvumbo rischia il secondo giallo dopo l’ennesimo scontro con Castellanos: lo scontro sembra una normale dinamica di gioco, dunque non sanzionatile con l’ammonizione.

74’ - Piovono cartellini gialli: sanzionato anche Luperto per l’intervento su Castellanos. E la sanzione appare comunque in linea con la direzione dell’arbitro.

75’ - Calcio di rigore assegnato da Ayroldi dopo l’intervento di Zortea su Pellegrini. Giusta la decisione dell’arbitro: il contatto è irregolare e merita il penalty.

78’ - Ancora Mina falloso su Castellanos: rimedia il secondo giallo, e dunque il rosso. Ma l’espulsione è doppia: sanzionato anche Adobo. Ora Cagliari in nove uomini. In entrambi i casi, la decisione dell’arbitro è assolutamente condivisibile.

85’ - Giallo evitabilissimo quello rimediato da Rovella.

90’ - Comunicato l’extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

