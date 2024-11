Atalanta - Udinese, Di Bello protagonista in negativo: quanti errori al Gewiss!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince l’Atalanta che batte in rimonta l'Udinese nella gara del Gewiss Stadium. Un successo caratterizzato da tante polemiche legate alla direzione di gare di Di Bello. In particolare a scatenare l'ira dei friulani il rigore non concesso per un fallo di mano in area di Hien. Il tocco di mano sembra netto ma il direttore di gara lascia proseguire e il Var non interviene. Il secondo episodio riguarda invece il gol annullato a Davis per una presunta spallata, che sembra più un contatto di gioco, ai danni di De Roon.

Due episodi che hanno condizionato in modo inevitabile la gara e che sottolineano un'altra prestazione non sufficiente di Di Bello che già nella passata stagione era stato fermato per un mese dopo quanto fatto nella sfida tra Lazio e Milan all'Olimpico con i biancocelesti che chiusero la gara addirittura in 8 uomini.