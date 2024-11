Lazio | Baroni, Pedro e quel retroscena estivo: "Smettere? Tu con me..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In estate aveva capito già tutto mister Baroni. Lo scorso 28 luglio - giorno del 37esimo compleanno di Pedro - il tecnico gli aveva chiarito in maniera molto schietta il suo futuro. Non è certo un segreto che la società, durante l'ultima sessione di mercato, abbia messo al vaglio tante possibili soluzioni, compresa quella dell'addio. "Ma quale smettere, caro Pedro, tu con me continuerai a giocare a lungo", questo il messaggio di Baroni allo spagnolo, riportato da Il Messaggero. Dopo tre mesi non c'è alcun dubbio sulla chiamata di Baroni: sei gol per Pedro tra Serie A ed Europa League. I tifosi biancocelesti continuano ad ammirare le gesta di un campione assoluto, sperando di non doverlo salutare in estate.

