Monza, Nesta a Sky: "La Lazio squadra speciale, ma in futuro spero di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per lui non potrà mai essere una partita come le altre. Per la prima volta Alessandro Nesta affronterà la Lazio da allenatore avversario e, a pochi minuti dal fischio d'inizio, ha presentato così ai microfoni di Sky Sport la sfida che attende il suo Monza:

"Alibi zero. La classifica si sta muovendo e dobbiamo farlo anche noi, far punti è importante, non conta come. Ne necessita la classifica. Bianco al posto di Pessina? Bianco sta facendo bene e Pessina ha qualche problema con l'influenza, è un giocatore importante ma dobbiamo coinvolgere tutti. Un giorno allenare la Lazio? Quello che sarà il futuro non lo so, spero di rimanere a Monza. La Lazio è il ricordo della mia famiglia, sono cresciuto in quel club, siamo sempre stati laziali. Quando fischia l'arbitro non ho parenti o fratelli".