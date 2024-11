Udinese, Nani sbotta: "Di Bello c'è solo la partita. Mi aspetto un libro di scuse"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Gian Luca Nani, group technical director dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Atalanta. In particolar modo il dirigente friulano si è concentrato sul rigore non concesso ai bianconeri nel primo tempo per un fallo di mano di Hien: "L’altra volta mi hanno rimproverato tutti perché ho detto quello che avevo visto e ciò che pensavo. Tutti mi hanno detto: sei impazzito? Ma visto che spesso mandano le lettere di scuse io mi aspetto un libro, non solo una lettera. Già dalla tribuna mi sono accorto di un fallo di mano di Hien, posso capire l’arbitro, ma il Var? L’Atalanta merita i complimenti, i tifosi cantavano “Vinceremo il tricolore” e hanno ragione, può lottare per la vittoria. Il gol annullato poi ditemelo voi, per me non è fallo".

Nani ha poi proseguito: "Abbiamo fatto bene contro il Venezia, contro la Juve, siamo una squadra che deve salvarsi, lo abbiamo sempre detto. Per noi è importante farlo attraverso questa strada, dobbiamo continuare così. Comunque c'è un rigore evidente grande come una casa, nessuno lo può smentire. Quello di Davis secondo me non è fallo, ma devo rivederlo".

Nani ha parlato anche a DAZN aggiungendo: "L’altra volta sono stato rimproverato dai miei colleghi perché ho parlato male degli arbitri, perché parlai con educazione senza aver paura. Oggi dalla tribuna ho visto il rigore non dato: l’arbitro era coperto ma il VAR? Era bravissimo e contro il Milan trovò un gol annullato per un millimetro, mentre oggi non si vede un rigore. Siamo stati sfortunati, se mi chiedete sul gol annullato passiamo polemiche. Sono episodi importanti per la regolarità del campionato, non si vede niente rivedendo le immagini. Scuse al Milan? Mi aspetto un libro per noi. Se mi dovesse arrivare vengo e ve lo dico. ‘Di Bello’ c’è stata sola la prestazione, resto un po’ meno (riferendosi all’arbitro ndr)".

In chiusura: "Io spero di non venire più ma continuerò a farlo se ci saranno certi episodi. Complimenti alla nostra squadra, non abbiamo chiuso la partita ma abbiamo fatto bene. Meritavamo un risultato diverso contro una grande squadra".