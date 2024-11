Lazio, Caicedo e la stoccata alla Roma: "Tutto tranne che 'sord' out"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma perde in casa col Bologna e incassa un'altra sconfitta pesante che fa aumentare i malumori dell'ambiente, ormai in piena protesta da un po'. Non c'è più l'entusiasmo del sold out, i tifosi giallorossi sono sempre più arrabbiati e delusi dalla squadra e dalla società. Ci ha scherzato su Caicedo con un post condiviso via social in cui ha scritto: "Tutto altro che Sord out", è il messaggio che accompagna lo scatto della Curva Sud semi vuota.

