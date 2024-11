RIVIVI LA DIRETTA - Monza - Lazio 0-1, basta Zaccagni per conquistare la settima vittoria

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A 2024/25 | 12ª giornata

Domenica 10 novembre 2024, ore 18:00

U-Power Stadium, Monza

MONZA-LAZIO 0-1: 36' Zaccagni (L).

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni (54' Pessina); Pereira (88' Birindelli), Bondo (88' Petagna), Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (74' Caprari), Mota; Djuric. A disp: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Maaric, Valoti, Postiglione, Vignato. All.: Nesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (74' Pellegrini); Guendouzi (92' Gigot), Rovella, Vecino; Pedro (60' Isaksen), Dia (60' Castellanos), Zaccagni (74' Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Bordon, Dele-Bashiru, Tchaouna. All.: Baroni.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Scarpa-Bahri; IV Uomo: Bonacina; VAR: Abisso; AVAR: Massa.

Ammoniti: 17' Carboni (M), 18' Pereira (M), 50' Bianco (M), 57' Maldini (M), 76' Isaksen (L), 83' Kyriakopoulos (M).

SECONDO TEMPO

90' + 6' - Triplice fischio all'U-Power Stadium! Vince la Lazio grazie alla rete di Zaccagni!

90' + 4' - Calcio di punizione da posizione pericolosa per il Monza, ma Caprari colpisce la barriera.

90' + 2' - Ultimo cambio per la Lazio: dentro Gigot per Guendouzi.

90' - Quattro minuti di recupero al termine della gara.

88' - Ultimo doppio cambio per il Monza: fuori Bondo e Pereira per Petagna e Birindelli.

84' - Clamorosa chance per la Lazio! Castellanos si divora il gol a tu per tu con Turati.

83' - Altro giallo tra le file del Monza: ammonito Kyriakopoulos per il fallo su Guendouzi.

82' - Potente ma non preciso, Castellanos a un passo dal 2-0!

80' - Ancora Isaksen ci prova ma il cross finisce tra le braccia di Turati.

80' - Monza ancora in avanti con Bianco che tenta il tiro a giro, la conclusione è alta sopra la traversa.

78' - Ci prova Isaksen con il sinistro, il pallone si spegne sul fondo.

76' - Primo cartellino giallo per la Lazio: giallo per Isaksen per il fallo su Kyriakopoulos.

74' - Cambi per Monza e Lazio: fuori Maldini dentro Caprari. Per i biancocelesti escono Nuno Tavares per Pellegrini e Zaccagni per Noslin.

71' - Ancora Monza in avanti con Maldini che calcia altissimo da buona posizione. Altro rischio scampato per la Lazio.

70' - Izzo prova il colpo di testa, para a terra Provedel.

69' - Sempre il portoghese ci prova dalla distanza ma la conclusione non inquadra la porta.

67' - Intervento provvidenziale di Nuno Tavares che anticipa anche Provedel su Dany Mota.

65' - Ottima chiusura di Rovella che chiude in corner un'azione pericolosa del Monza.

61' - Il Monza reclama un rigore per il contatto su Bianco, Colombo lascia proseguire.

60' - Doppio cambio per Baroni: fuori Dia e Pedro per Castellanos e Isaksen.

57' - Altro ammonito in casa Monza: giallo per Maldini per proteste.

54' - Primo cambio per il Monza: fuori Carboni, dentro Pessina.

54' - Nuno Tavares tenta il tiro da posizione defilata, palla che si spegne sul fondo.

52' - Rovella ci prova dalla distanza! Bella conclusione del biancoceleste, respinge Turati.

50' - Gara ferma per l'infortunio di Turati, rimasto a terra dopo un contatto con Nuno Tavares.

50' - Terzo ammonito per il Monza: giallo per Bianco per proteste.

49' - Bel cross di Marusic in area ma nessun biancoceleste riesce ad arrivare.

45' - Si riparte! Via al secondo tempo di Monza-Lazio.

PRIMO TEMPO

45' + 1' - Duplice fischio di Colombo! Si chiude con il vantaggio della Lazio, firmato Zaccagni, il primo tempo tra Monza e Lazio.

45' - Un minuto di recupero al termine del primo tempo.

43' - Il Monza ci prova e Dany Mota tenta la conclusione in rovesciata: bella conclusione che però non inquadra la porta.

40' - Zaccagni si invola nuovamente verso la porta del Monza, questa volta Izzo lo blocca.

36' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL! Questa volta il palo non interferisce, finta a rientrare sul destro e poi tiro a giro che non lascia scampo a Turati.

33' - Lazio a un passo dal vantaggio! Bellissima conclusione di Zaccagni che colpisce il palo, sulla ribattuta Pedro la spara in curva.

32' - Altra conclusione del Monza con Maldini: attento Provedel la fa sua.

31' - Lazio in avanti: Zaccagni serve un filtrante a Pedro ma il pallone è lungo e si spegne sul fondo.

30' - Fase di stallo della gara, la Lazio prova a impostare il suo gioco ma al momento il Monza è messo bene in campo e non lascia molti spzi ai biancocelesti.

25' - Azione insistita della Lazio che prova a far male alla difesa del Monza.

18' - Secondo giallo nel giro di un minuto tra le file del Monza: ammonito Pereira per il fallo su Nuno Tavares.

17' - Primo giallo della gara, ammonito Caroni per il fallo su Pedro.

13' - Altra conclusione pericolosa della Lazio questa volta con Tavares, ancora il portiere del Monza manda in angolo.

11' - Lazio a un passo dal vantaggio! Dia anticipa Izzo e poi ci prova con il mancini, Turati salva in corner.

10' - Altra conclusione del Monza che questa volta ci prova con Maldini che però manda la palla direttamente in curva.

8' - Prima azione da parte della Lazio, Rovella tenta il cross ma è attento Turati e la fa sua.

7' - Colombo richiama Izzo per una serie di falli commessi ai danni di Zaccagni.

2' - Inizia forte il Monza con una disattenzione di Gila che permette a Mota di andare al tiro, palla sopra la traversa.

1' - Fischia Colombo! Inizia la gara dell'U-Power Stadium tra Monza e Lazio.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Lazio, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Cagliari, i biancocelesti tornano di nuovo in campo con l’obiettivo dare continuità ai risultati e alle prestazioni positive ottenuti finora. La squadra di Baroni affronterà all'U-Power Stadium il Monza di Nesta, reduce dalla sconfitta di misura contro il Milan nel turno precedente. Appuntamento col calcio d’inizio alle 18:00.