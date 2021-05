Lazio, Reina e il legame col padre: "Il mio esempio di vita. Nel futuro spero..." - VIDEO

Questa sera alle 21 verrà mandata in onda su Lazio Style Channel l'intervista di Pepe Reina a 'Tell me'. Nel frattempo, è stato condiviso su Instagram un video con qualche anticipazione. In particolare, il portiere ha raccontato lo speciale rapporto col padre: "Quando lo guardo, vedo uno specchio. Il mio esempio di vita è stato mio papà. Nel futuro spero di fare lo stesso coi mie bimbi. La sua personalità, la sua generosità, il suo altruismo lo rendono unico".

