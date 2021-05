Fiorentina, Caceres non vuole sentir ragioni: "Dobbiamo fare punti con la Lazio"

Alla vigilia di Fiorentina - Lazio Martin Caceres è intervenuto ai microfoni ufficiali del club, analizzando l'appuntamento in programma al Franchi a partire dalle 20.45. Il difensore, che vanta in carriera anche un'esperienza tra i biancocelesti, ha spiegato: "Le partite di quest'ultimo periodo contano parecchio. Abbiamo ancora quattro gare, iniziamo da quella di domani contro la Lazio. La cosa importante è fare punti. Abbiamo preso tre gol contro il Bologna, sappiamo di non aver fatto bene. Ma abbiamo preparato la partita di domani come le altre. Domani è un'atra gara, dobbiamo vincere e prendere punti, è fondamentale".

