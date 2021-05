Lazio, Garlini: "Stagione deludente, la escluderei dalla corsa Champions"

Mancano ancora 5 giornate alla fine del campionato e la lotta per entrare nella prossima Champions League è ancora tutta da vivere. La Lazio continua a marciare spedita, ma deve augurarsi un passo falso delle dirette concorrenti. Oliviero Garlini non pensa però che i biancocelesti possano competere a quei livelli. L'ex attaccante, intervistato da L'Eco di Bergamo, ha detto: "Escluderei dalla corsa Champions la Lazio. La squadra di Inzaghi e la Juventus hanno deluso quest’anno, non mi aspettavo un’altra crescita così esponenziale dell’Atalanta. Pronostico? Vedo l'Atalanta seconda, davanti a Juve e Napoli”.