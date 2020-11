Lazio, rendimento insufficiente all'Olimpico: solo cinque i punti conquistati

L'anno scorso lo stadio Olimpico era un fortino, in questa stagione invece la Lazio fa fatica a conquistare i punti in casa. Arrivati alla nona giornata sono infatti solo cinque i punti messi a segno tra le mura domestiche: il pareggio contro l'Inter, la vittoria sul Bologna e l'altro pareggio con la Juventus. Troppo pochi per una squadra come quella di Inzaghi che oggi ha avuto un'altra battuta di arresto contro l'Udinese.

Lazio, Immobile infallibile dal dischetto: eguagliato il record di Signori

Mimun: "Lazio molle, lenta e svagata. Sconfitta ingiustificabile"

TORNA ALLA HOMEPAGE