Lazio, Immobile infallibile dal dischetto: eguagliato il record di Signori

Un pomeriggio amaro quello della Lazio, sconfitta 3-1 all'Olimpico dall'Udinese. Il marcatore biancoceleste, come al solito, è stato Ciro Immobile che ha trasformato il rigore concesso da Aureliano. Per l'attaccante partenopeo si tratta del 38° gol dal dischetto in biancoceleste, eguagliato il record detenuto precedentemente da Signori. Di seguito la classifica riportata da Lazio Page.

38 Immobile

38 Signori

35 Chinaglia

24 Giordano

17 Candreva

15 D’Amico

15 Burini

13 Mihajlovic

13 Oddo

11 Piola

11 Sosa