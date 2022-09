Lazio, Sarri spiega: "Germe? Ecco a cosa mi riferivo..."

Il tecnico ha spiegato a cosa si riferisse con le sue dichiarazioni post Midtjylland sul vero problema della squadra e come...

Dopo la sconfitta in Danimarca è stato sicuramente il tema più discusso. Chi è il germe? La frase di Sarri a caldo a Herning ha scatenato tutti. La caccia all'uomo o al responsabile ha caratterizzato i giorni a seguire e tutti sono stati sotto esame. Il tecnico ha provato a fare il punto nella conferenza stampa dopo la vittoria sulla Cremonese. Il mister ha così risposto quando gli hanno chiesto cosa fosse il germe e a cosa avesse fatto riferimento: "È la motivazione. Non si può fare tanto casino per una parola. Se una cosa si ripete nel tempo vuol dire che c'è una ragione. Il germe è la motivazione, si può ricercare nello staff, nello spogliatoio, nell'ambiente. Si può ricercare come dicevo prima nell'incapacità di ricaricare le energie nervose nel breve periodo. Questa motivazione io l'ho chiamata germe in un primo momento. La motivazione ci porta a essere così".