Lazio, Sconcerti: "Difficile battere la Juve due volte, sarebbe un segnale Scudetto"

Vincere non solo per alzare un trofeo, ma anche per parlare alla Serie A. Per parlare di Scudetto. È questo il pensiero di Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Credo che per la Lazio sia controproducente non giocare in campionato dopo aver vinto così, in rimonta, contro il Cagliari. Ora i biancocelesti si ritrovano con una partita in meno e distante nel tempo. Quella di Supercoppa sarà una finale molto aperta. È difficile battere due volte la Juventus, ma non mi sembra neanche una Juve eccezionale a dirla tutta. La Lazio è più in forma in questo momento. Se vincesse lei, allora sarebbe un segnale importante in ottica campionato. Si penserebbe che la Lazio sia la squadra più forte".

