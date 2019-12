RIYAD - Lazio sul campo dell'Al Shabab. Inzaghi conferma gli undici di Cagliari

RIYAD - La Lazio ritrova l'Al Shabab, questa volta da squadra ospitante sul proprio campo degli allenamenti antecedenti alla Supercoppa Italiana di domenica, al King Saud University Stadium. Sono passati diversi mesi dal 5-1 di Marienfeld in cui, in un caldo 7 agosto, i biancocelesti si sbarazzarono agevolmente della squadra araba. L'arancio del club saudita si ritrova sugli spalti dell'impianto che sorge al fianco della scuola calcio del Barcellona. Inzaghi chiama intorno a se il gruppo, chiede concentrazione nel silenzio si una seduta lontana dai riflettori.

ENTUSIASMO - Una concentrazione che nel gruppo va di pari passo con la voglia di non smettere di vincere. La Lazio lavora con intensità e con le festività dietro l'angolo Inzaghi non cambia nessun aspetto della sua creatura. Strakosha in porta è certo del posto, così come Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa. Vavro non si vede, per lui le possibilità d'insidiare qualcuno sono prossime allo zero. Centrocampo che da destra a sinistra vede le conferme di Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic, con le secondo linee pronte a dar manforte e un Cataldi decisamente galvanizzato dall'ultimo periodo positivo. In attacco pochi dubbi. Caicedo è in condizione, ma sarà l'arma da gara in corso. A Correa e Immobile verrà chiesto il super lavoro di allargare le maglie della difesa juventina e di sfruttarne la lentezza in verticale. Appuntamento domani alle 17.00 locali per la rifinitura: salvo defezioni difficile pensare a sorprese dell'ultimo minuto.

Probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.