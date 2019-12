Supercoppa Italiana / Dove vedere Juventus - Lazio in tv e in streaming

SUPERCOPPA ITALIANA, JUVENTUS - LAZIO - No, niente Serie A. La Lazio chiuderà il 2019 con la possibilità di alzare un trofeo e bissare il trionfo in Coppa Italia dello scorso maggio. Al King Saud University Stadium di Riyad la aspetta la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana: domenica 22 dicembre, ore 17:45. Non una meta agevole per i tantissimi appassionati biancocelesti, che però potranno vedere la partita in chiaro sia in tv che in streaming. Il match verrà infatti trasmesso su Rai Uno, raggiungibile anche grazie a pc, tablet o smartphone tramite l'app di Rai Play.

