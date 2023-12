Lazio, Tare ricorda Milinkovic: "Ho avuto contatti con le big in Italia, ma Lotito..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Tare si racconta a 360 gradi. L'ex direttore sportivo della Lazio ha parlato a ruota libera negli studi di Cronache di Spogliatoio. Tra i tanti temi toccati, ha ricordato anche i tempi di Milinkovic-Savic nella Capitale, e un suo possibile trasferimento in Italia. Queste le sue parole riguardo alcuni retroscena: "Milinkovic in Arabia? Penso che sta dimostrando di essere un fuoriclasse. Fa la differenza in qualsiasi squadra e paese. In passato ci sono stati contatti con tutte le big del campionato per un suo possibile trasferimento in Italia. Ma il prezzo faceva la differenza, e cambia sempre. La valutazione era vicino ai 100, li valeva a pieno. Quando è arrivata l'offerta, Lotito ha fatto una scelta d'amore per la squadra e nei confronti delle ambizioni della società".