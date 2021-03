Lazio - Torino, Cucchi: "Nessuna sorpresa per la decisione del Giudice Sportivo"

Non solo la vittoria contro il Crotone, nella giornata di ieri per la Lazio è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara che non si è mai disputata all'Olimpico contro il Torino. Mastrandrea ha deciso che non verrà assegnato il 3-0 a tavolino ai biancocelesti e che la partita dovrà essere rigiocata. Questo il parere di Riccardo Cucchi in merito: "Mi aspettavo la decisione del giudice sportivo su Lazio-Torino. Non sono affatto sorpreso. La sentenza su Juventus-Napoli fa giurisprudenza. A proposito: il rinvio sulla data del recupero è stato chiesto da entrambe le società, di comune accordo".

