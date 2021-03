L'ex Lazio Zarate compie gli anni: dove è finito e cosa fa oggi? - VIDEO

"Maurito" sarà per sempre ricordato a Roma per il suo incredibile anno, ricco di gol, grandi giocate e trofei messi in bacheca.

Fonte: Alessandro Menghi-Lalaziosiamonoi.it

COMPLEANNO ZARATE - Il 13 marzo 1987 nasceva Mauro Zarate che oggi compie 31 anni. L'ex biancoceleste è arrivato in Italia nel 2008 alla Lazio dopo le esperienze al Velez, all'Al-Sadd e al Birmingham. A Roma è rimasto fino al 2011, poi il prestito all'Inter e la fine del contratto alla Lazio nel 2013. Con l'aquila sul petto l'argentino, soprattutto nel suo primo anno, ha fatto innamorare i tifosi e ha contribuito con i suoi gol alla vittoria della Coppa Italia contro la Sampdoria. In bacheca ha messo anche la Supercoppa italiana del 2009 contro l'Inter e la Coppa Italia del 26 maggio 2013, anche se era ormai fuori rosa. Dopo Velez, West Ham, QPR, Fiorentina, Watford e Al-Nasr, oggi è un calciatore del Boca Juniors, con cui ha vinto la Copa Diego Armando Maradona.