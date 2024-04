Lazio, tutta l'ira dei tifosi sui social: "L'ultima azione ha riassunto la partita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sconfitta non può mai passare inosservata, ma una sconfitta in un derby genera amarezza e talvolta ira negli animi dei tifosi. La Lazio perde di misura il derby, ma ancor più del risultato a far arrabbiare i supporters biancocelesti è stato il comportamento della squadra in campo, non all'altezza dell'importanza e del valore di una partita come questa. L'ultimo post social della società è stato inondato dai commenti di tifosi che non si spiegano come si sia potuta giocare una sfida in questo modo: "butti TUTTI gli angoli, perdi palloni assurdi, non ci sono idee", è un commento, poi c'è chi "premia" chi sembra averci messo più cattiveria degli altri "il gol se lo meritava Mario Gila".

C'è anche chi ancora non si spiega la stranissima (e brutta) punizione calciata sul finale ("L'ultima azione ha riassunto la partita") e chi, senza tanti giri di parole commenta: "Ci sarebbero tante cose da dire. Forse troppe. Mi limito a un Forza Lazio, sempre e comunque".