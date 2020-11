Lazio - Udinese è una partita speciale per Lazzari: ecco perché - FOTO

LAZIO-UDINESE, LAZZARI - Sarà un Lazio-Udinese speciale soprattutto per Manuel Lazzari che oggi festeggia il suo compleanno e compie 27 anni. Nato il 27 novembre 1993, l'esterno biancoceleste è arrivato a Roma l'estate scorsa dietro la forte richiesta di Simone Inzaghi che l'ha fatto diventare la sua freccia titolare sulla destra. Sui social il club ha fatto gli auguri a "Speedy Manu", come lo chiamano in squadra, e sul sito ha scritto: "Manuel Lazzari, esterno biancoceleste, compie oggi 27 anni. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!". Un gol contro l'Udinese oggi coronerebbe una giornata perfetta.

