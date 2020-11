Lazio - Udinese, le probabili formazioni: riecco Strakosha e Radu

Giusto il tempo di ricaricare le batterie e la Lazio scenderà di nuovo in campo nel pomeriggio di domenica per il lunch match in programma alle 12:30 allo stadio Olimpico contro l'Udinese. Mister Inzaghi recupera pedine importanti: Milinkovic su tutti, rientrato dalla Serbia dopo il tampone negativo, ed Escalante, che ha risolto lo stop muscolare. Il serbo, però, potrebbe partire dalla panchina con Akpa Akpro titolare. Out Luiz Felipe, non convocato. In difesa torna Radu, mentre in porta Strakosha riprenderà il suo posto.

Serie A 2020-2021

Lazio - Udinese

9ª giornata

Domenica 29 novembre 2020, ore 12.30

Stadio Olimpico di Roma

Arbitro: Gianluca Aureliano (sez. di Bologna)

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp. Reina, Furlanetto, Hoedt, Marusic, Armini, Djavan Anderson, Parolo, Milinkovic, Cataldi, Escalante, Pereira, Caicedo. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2) - Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto. A disp. Scuffet, Ouwejan, Makengo, Bonifazi, Lasagna, Molina, ter Avest, Gasparini, Mandragora, Forestieri, Palumbo, De Maio. All. Gotti.

Serie A, la Fmsi invia un protocollo "rinforzato" alle società, ma i club sono perplessi

Lazio - Zenit, le pagelle dei quotidiani: Immobile è il re, ottimo Correa

TORNA ALLA HOME