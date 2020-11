Serie A, la Fmsi invia un protocollo "rinforzato" alle società, ma i club sono perplessi

I medici delle società di Serie A hanno ricevuto nella giornata di ieri un insieme di raccomandazioni che potrebbero integrare il protocollo attuale del Cts. L'iniziativa portata avanti dalla Fmsi, verrà discussa in Consiglio di Lega venerdì, anche se i club non appaiono al momento d'accordo con l'attuazione di questo protocollo "rinforzato". Il nuovo regolamento infatti prevederebbe regole più stringenti: in caso di positività di un membro del gruppo squadra, si richiede auto-isolamento dell'intera rosa in un'unica struttura dedicata. Ottenuto l'esito negativo del tampone il sesto giorno, ogni giocatore potrà rientrare a casa e continuare per altri quattro giorni l'isolamento. Una stretta che ovviamente non lascia d'accordo le società e i calciatori.

LABORATORIO UNICO - La Fmsi suggerisce poi di individuare un unico laboratorio per processare i tamponi. Questo punto trova maggiormente d'accordo tutti, poichè garantirebbe univocità ai risultati. Al momento la favorita per l'assegnazione sarebbe la SynLab. In questo caso i tamponi potrebbero essere centralizzati già per il weekend 5-6 dicembre.

