Lazio - Zenit, le pagelle dei quotidiani: Immobile è il re, ottimo Correa

Una Lazio quella scesa in campo ieri all'Olimpico che batte anche lo Zenit imponendosi per 3-1 in un match largamente dominato dai biancocelesti e che consegna alla squadra di mister Inzaghi il secondo posto nel girone a solo un punto dalla capolista Dortmund. Immobile torna a giocare un match europeo dopo averne saltati due e firma la sua personale doppietta, in mezzo anche la bellissima e prima rete di Parolo. Questi i voti dei maggiori quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 7, Patric 6.5 (Luiz Felipe 15' st 6.5), Hoedt 7, Acerbi 7, Lazzari 6.5 (Fares 23' st 6), Parolo 7 (Akpa Akpro 15' st 6.5), Leiva 7 (Cataldi 23' st 6), Luis Alberto 7, Marusic 6, Correa 7.5, Immobile 8 (Muriqi 36' st 6.5), Inzaghi 7.5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6, Patric 6.5 (Luiz Felipe 15' st 6), Hoedt 6.5, Acerbi 6, Lazzari 6.5 (Fares 23' st 6), Parolo 7 (Akpa Akpro 15' st 6.5), Leiva 5.5 (Cataldi 23' st 6), Luis Alberto 6.5, Marusic 6.5, Correa 7, Immobile 8 (Muriqi 36' st 5.5), Inzaghi 7.5.

