Lazio - Verona, Juric: "Kalinic non ci sarà. Ecco chi toglierei ai biancocelesti..."

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato così in conferenza stampa, in vista della sfida di domani sera all'Olimpico contro la Lazio: "Come allenatore a volte sei criticato un po' troppo, adesso forse ci sono troppi elogi. Difesa? Magnani è recuperato, Lovato anche. Hanno fatto una settimana finalmente normale. Dawidowicz sta bene e sta trovando continuità, e c'è l'opzione Dimarco. Posso sceglierne due più lui o tutti e tre con Dimarco quinto ".

LAZIO - " Lo scorso anno fu una grande partita perché loro stavano veramente bene, erano in fiducia e in lotta per lo Scudetto. Fu molto difficile, la mia sensazione sulla squadra quel giorno era molto positiva. Adesso è tutto un po' diverso . Faccio i complimenti alla Lazio per il passaggio del turno. Non so chi toglierei: ci sono Alberto, Immobile, Milinkovic, Lazzari, Correa... Sono top player, giocano insieme da anni. Li vedo maturi, sanno gestire le partite e sanno come colpire. Vanno d'accordo, penso che la loro forza sia la squadra ".

KALINIC - " Kalinic non credo ci sia nemmeno sabato, magari l'ultima se tutto va bene. Oggi ha fatto allenamento Gunter, che è di nuovo disponibile. Vieira deve pazientare un po', spero di averlo dopo la sosta ".

