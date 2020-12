Lazio, tanti auguri al tecnico della Primavera Leonardo Menichini

Giornata di festeggiamenti anche per il tecnico della Lazio Primavera Leonardo Menichini che oggi spegne 67 candeline. Il mister biancoceleste, come riporta l'agenzia ufficiale, è approdato nel club capitolino dall’inizio della stagione corrente per guidare la selezione biancoceleste Under 19 nel campionato Primavera 1 TIM. Il tecnico toscano ha disputato finora 13 partite sulla panchina biancoceleste.

