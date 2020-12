Napoli, Hysaj e Rrahmani tornano in gruppo: negativizzati al Covid dopo un giorno

Quello che sembrava pura utopia in casa Lazio ora è accaduto anche al Napoli: Amir Rrahmani e Elseid Hysaj, dopo essere risultati positivi ai tamponi per il Covid-19 nella mattinata di ieri e saltando quindi la gara di Europa League, oggi sono risultati negativi ai nuovi test svolti dalla ASL di pertinenza e quindi sono rientrati in gruppo per preparare la partita di campionato contro la Sampdoria. La notizia è stata comunicata direttamente dal club partenopeo tramite l'account Twitter ufficiale. Dopo questo nuovo caso di risultati altalenanti dei test, va riesaminata seriamente la posizione della Lazio, subito accusata e messa sotto processo sia dalla Procura che dalla stampa sportiva italiana. I casi del Napoli, come quelli alla Lazio e all'Inter, devono far accendere il campanello d'allarme sulle differenze tra i laboratori utilizzati dalle società e quello utilizzato dalla UEFA.

| Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza.



