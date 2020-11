Inter, Brozovic torna negativo: ci sarà contro il Mönchengladbach

Buone notizie per Antonio Conte che in vista del match di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, in programma martedì, potrà di nuovo contare su Marcelo Brozovic. Il nerazzurro infatti è risultato negativo all'ultimo tampone e la Uefa ha dato il via libera per farlo tornare in gruppo.

