Lazio, contro l'Udinese nel ricordo di Maradona: maglia speciale e coreografia - FT

Anche la Lazio ricorderà Diego Armando Maradona. Nel lunch match di oggi alle 12.30 contro l'Udinese i biancocelesti indosseranno una maglia celebrativa in onore del fuoriclasse argentino, scomparso mercoledì. Sulla maglietta ci sarà la scritta "AD10S" per omaggiare uno dei calciatori più forti mai esistiti. Ma non solo. Come riporta la rassegna di Radiosei, oltre alla divisa con dedica a Diego, e al minuto di silenzio deciso dalla Lega Serie A prima di ogni gara, la Lazio ha preparato uno show di luci: sulla Tevere si illuminerà un enorme numero 10 e comparirà la scritta "Ciao Pibe". Sui maxischermi durante il pre partita invece verrà mandato in onda Maradona che canta l'inno biancoceleste, con Toni Malco, autore della canzone, al centro del campo.

