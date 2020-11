Benitez: "Reina e Leiva mi parlano bene di Simone Inzaghi"

Rafael Benitez può vantare una brillante carriera da allenatore, vissuta sulle panchine di Liverpool, Chelsea, Inter, Napoli e Real Madrid. Ora è il tecnico del Dalian Yifang, squadra della Chinese Super League, ma anche a distanza continua a seguire il campionato italiano. Anche con l'aiuto di calciatori che militano in Serie A e che ha avuto modo di allenare nel passato. E due di questi fanno parte ora della Lazio. Lo spagnolo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha raccontato: "A me piace molto Gasperini, poi Reina e Lucas Leiva mi parlano bene di Simone Inzaghi. Altri dicono grandi cose di De Zerbi. Non dimentico Mancini e Gattuso, che è bravo soprattutto con emozioni e parole".

