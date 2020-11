Serie A, al via la nona giornata. Oggi Pippo contro Pirlo, Inter a Sassuolo...

Si riparte oggi con la nona giornata del campionato di Serie A. Alle ore 15 sfida in vetta alla classifica: Sassuolo - Inter, i nerazzurri hanno la grande occasione di agganciare i neroverdi. Poi alle 18 il Benevento di Pippo Inzaghi ospita la Juventus di Andrea Pirlo, che lascia a casa Cristiano Ronaldo (non convocato). I due ex compagni al Milan si ritrovano sulle panchine delle rispettive squadre come avversari. A chiudere la giornata degli anticipi, arriva Atalanta - Verona (ore 20.45).

LE PARTITE DI OGGI:

Sassuolo - Inter, ore 15

Benevento - Juve, ore 18

Atalanta - Verona, ore 20.45