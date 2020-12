Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

LAZIO RANKING CHAMPIONS - Concluse le fase a gironi di Champions ed Europa League è tempo di verdetti e statistiche. Il cammino senza macchie della Lazio ha promosso i capitolini agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Biancocelesti che salgono nel ranking stilato dalla Uefa. Prendendo in esame la classifica dei Coefficienti per Club, la squadra di Inzaghi occupa ora il 36esimo posto. I due successi e i quattro pareggi hanno portato punti e permesso di risalire la classifica che era peggiorata dopo la passata edizione dell'Europa League. Ricordiamo che il coefficiente viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2016/17 al 20/21, ndr) a cui non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza come accadeva in passato (altrimenti i ragazzi di Inzaghi sarebbero state più in alto) ma che fa solo la differenza in caso di parità (o sostituisce il punteggio qualora la squadra lo abbia più basso, ndr). A pesare in casa biancoceleste è l'assenza dalle coppe del 2016/17 altrimenti le aquile sarebbero tranquillamente state nella top 30. La classifica della squadra di Inzaghi, tuttavia, è destinata a migliorare grazie ai cinque punti garantiti per gli ottavi di finale a cui si potranno aggiungere quelli dei risultati sul campo. In vetta c'è sempre il Bayern Monaco, seguito da Barcellona e Juventus . Oltre ai bianconeri e ai capitolini le altre italiane nelle prime 100 posizioni sono Roma (18° posto), Napoli (20°), Inter (25°), Atalanta (29°) e Milan (54°).

LAZIO PROTAGONISTA - Prendendo in esame solo questa stagione, Immobile e compagni sono assoluti protagonisti. Gli undici punti (4 per la partecipazione ai gironi, 2 per ogni vittoria e 4 per i tre pareggi) conquistati nel girone portano la Lazio al decimo posto del ranking annuale. Meglio delle aquile hanno fatto solo Bayern Monaco (15), Manchester City (15), Barcellona (14), Chelsea (14), Juventus (14), Liverpool (13), Siviglia (13), Borussia Dortmund (13), e Porto (13). Lazio che ha portato a casa lo stesso coefficiente di big come Psg, Lipsia e Arsenal, facendo addirittura meglio di Atletico e Real Madrid. Numeri e statistiche che dimostrano la crescita dei biancocelesti che ora guardano con fiducia il difficile sorteggio per gli ottavi, ma arrivare senza responsabilità potrebbe essere addirittura un vantaggio.

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Possibile ritorno di fiamma per Gomez"

Champions, da Klose a Klopp passando per Chelsea: quanti incroci per la Lazio in vista del sorteggio

TORNA ALLA HOME