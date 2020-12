Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Possibile ritorno di fiamma per Gomez"

CALCIOMERCATO LAZIO - A volte ritornano. In casa Lazio, infatti, potrebbe tornare di moda il nome di Alejandro Gomez. Dopo averlo inseguito per due estati consecutive (quelle del 2017 e del 2018), il capitano degli orobici potrebbe rappresentare un affare a sorpresa. Ma andiamo per ordine nel raccontare che la situazione del Papu con l'Atalanta è quantomai complicata. Il momento non positivo dei bergamaschi pesa nello spogliatoio e le voci parlano di quasi rottura totale tra l'argentino e parte della squadra con Gasperini. Si era anche ipotizzato che il tecnico presentasse le dimissioni dopo la sfida con l'Ajax, ma per ora la situazione sembra rientrata. A gennaio, però, le cose potrebbero cambiare complice la sessione invernale di calciomercato aperta. Qualora le parti non si riconcilliassero si potrebbe anche pensare a un addio del sudamericano. Gomez era stato accostato anche a club sauditi e arabi, pronti a fare follie per strapparlo ai nerazzurri. Da Bergamo hanno sempre resistito alle avances, ma le cose potrebbero cambiare visti i fatti delle ultime settimane. In Spagna, poi, sono certi che qualora l'Atalanta dovesse dare l'ok alla cessione tre club sarebbero già sulle sue tracce.

IN TRE SULLE SUE TRACCE - Come sottolinea il portale fichajes.net, il Papu Gomez sarebbe sul taccuino di Lazio, Milan e Psg. Biancocelesti e rossoneri, oltre al gradimento per le qualità del numero dieci, lo seguirebbero anche come eventuale sostituto rispettivamente di Luis Alberto e Calhanoglu. Lo spagnolo e il turco sono dei prezzi pregiati inseguiti da molte big che potrebbero provare ad accelerare per loro. Anche i transalpini sarebbero pronti a strapparlo alla Serie A per sostituire un'eventuale partenza eccellente in attacco. Secondo il portale iberico, tutte e tre potrebbero pensare a lui durante il mercato estivo e più difficilmente proverebbero a prenderlo a gennaio. Chiaramente, però, qualora il giocatore venisse messo in vendita tra un mese, in molte ci farebbero più di un semplice pensierino. Il calciomercato si sa è imprevedibile e cambia di minuto in minuto. La frattura tra Gomez, Gasperini e l'Atalanta rientrerà? Qualora non accadesse, quale sarà il futuro del Papu? Non rimane che attendere.

