Lazio, weekend quasi perfetto del settore giovanile: arriva solo una sconfitta

Il Settore Giovanile della Lazio chiude un weekend positivo. Sabato trionfa l'Under 14 di Gonini, sbarazzandosi per 3 a 1 della Lodigiani. La domenica si apre con una vittoria clamorosa dei giovanissimi provinciali Under 13, che travolgono 11 a 1 il Futbolclub. Terzo successo consecutivo per l'Under 17 di Fratini, che batte 2 a 0 in casa la Fiorentina. Perde l'Under 16 di Alboni, unica nota dolente del weekend: i viola hanno la meglio per 1 a 0. Di seguito i risultati.

-UNDER 17, girone A, 13ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

LAZIO-FIORENTINA 2-0

Domenica 15 Dicembre ore 11, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 16, girone A, 13ª giornata, All.: Marco Alboni

FIORENTINA-LAZIO 1-0

Domenica 15 Dicembre ore 15, Centro Sportivo ‘V. Bartolozzi’ – Piazza Marconi 30, Scandicci (FI)

– UNDER 15, girone A, 13ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

SOSTA

– UNDER 14 – Regionali Eccellenza, girone B, 11ª giornata, All.: Simone Gonini

LODIGIANI-LAZIO 1-3

Sabato 14 Dicembre ore 17, Campo ‘La Borghesiana’ C

-UNDER 14 PRO, gruppo 2, 8ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO turno di riposo

– UNDER 13 – Giovanissimi Provinciali, girone A, 9ª giornata, All.: Alessandro Barnia

FUTBOLCLUB-LAZIO 1-11

Domenica 15 Dicembre ore 9, Campo ‘Acqua Acetosa’ n.8

