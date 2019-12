PRIMAVERA - Lazio, guizzo d'orgoglio: Falbo e Moro ribaltano il Napoli

Tre punti importantissimi contro una diretta concorrente per la salvezza, che sono una boccata d'ossigeno per la Lazio Primavera. I biancocelesti espugnano Napoli in rimonta. Un guizzo d'orgoglio, dopo un primo tempo avido di emozioni, nel quale il Napoli era riuscito a capitalizzare una delle pochissime occasioni avute, in pieno recupero. Nella seconda frazione è un'altra Lazio quella che scende in campo a Frattamaggiore, su un campo non proprio in perfette condizioni. Falbo mette la ciliegina sulla torta a una settimana da sogno che lo ha visto esordire in prima squadra, trovando il primo gol in maglia biancoceleste. Una rete che rimette sui binari giusti i ragazzi di Menichini, bravi a ribaltarla definitivamente con un tap-in vincente di Raul Moro dopo una conclusione potente di Nimmermeer. La Lazio vola a quota 13 in classifica e stacca i partenopei, fermi a 9. Dopo 7 sconfitte in 8 gare, ecco una sudata vittoria che vale tanto e pesa come un macigno.

Primavera 1 TIM, 12ª giornata

Sabato 14 dicembre 2019, ore 14:30

Stadio Pasquale Ianniello, Frattamaggiore (NA)

Napoli - Lazio 1-1 (45'+1 D'Onofrio, 51' Falbo, 67' Raul Moro)

Formazioni ufficiali

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Manzi, Zanoli, D'Onofrio (78' Vianni); Vrikkis (58' Zanon), Marrazzo (74' Vrakas), Mamas (58' Esposito), Labriola, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. A disp.: Daniele, Potenza, D’Amato, Cioffi, Cavallo. All.: Roberto Baronio.

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Kalaj, Franco, Falbo; Shoti (75' De Angelis), Bianchi (86' Czyz), Bertini; Anderson, Nimmermeer (75' Zilli), Moro (90'+1 Ndrecka). A disp.: Marocco, Peruzzi, Shehu, Cesaroni, Russo, Moschini. All.: Leonardo Menichini.



Arbitro: Federico Fontani (sez. Siena)

Assistenti: Gregori - Mittica

Ammoniti: Shoti, Alia, Zilli (L), Esposito (N)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+5 - FINISCE QUIIII!! La Lazio espugna Napoli e porta a casa tre punti importantissimi.

95' - Alia ha il pallone fra le mani, si aspetta solo il fischio dell'arbitro.

93' - Punizione Napoli, Alia respinge con i pugni.

90'+1 - Ultimo cambio per la Lazio: dentro Ndrecka per Raul Moro.

90' - 5 minuti di recupero.

86' - Cambia Menichini. Fuori Bianchi e dentro Czyz.

85' - Zilli fa a sportellate e si becca il giallo per un fallo in ritardo su Zanon.

82' - Conclusione a giro di Raul Moro, pallone di poco alto.

78' - Ultimo cambio per il Napoli. Fuori D'Onofrio e dentro Vianni.

77' - Giallo per Esposito che atterra Moro al limite dell'area.

75' - Cambia anche la Lazio. Dentro Zilli e De Angelis, fuori Nimmermeer e Shoti. Ammonito Alia.

74' - Dentro Vrakas e fuori Marrazzo. Terzo cambio per il Napoli.

73' - Sgarbi libera per il tiro Palmieri, conclusione rasoterra, Alia respinge ancora.

70' - Prova a rispondere il Napoli su corner. Pallone che arriva sui piedi di Esposito, stop e tiro, Alia vola e mette di nuovo in angolo.

67' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Eccolo il sorpasso della Lazio. Nimmermeer riceve al limite controlla e calcia col destro di potenza. Idasiak para ma respinge corto, il tap-in vincente di testa è di Raul Moro. Primo gol biancoceleste anche per lui.

62' - Bruttissimo intervento di Labriola su Armini. L'arbitro clamorosamente lo grazia.

60' - Conclusione di potenza di Bertini, pallone a fil di palo. Sfiora il vantaggio la Lazio.

58' - Cambia il Napoli. Fuori Mamas e dentro Esposito. Fuori anche Vrikkis e dentro Zanon.

55' - Ora è un'altra Lazio in campo. Squadra più aggressiva, Napoli in difficoltà.

51' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!! Che conclusione di Falbo, che dal limite dell'area si coordina perfettamente e insacca nell'angolino. Primo gol in maglia biancoceleste per lui. Ora è 1-1

49' - Napoli a un passo dal 2-0. Labriola in semirovesciata prova a sorprendere Alia. Conclusione imprecisa.

46' - Si riparte in questo momento.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina qui la prima frazione.

45'+1 - Gol del Napoli. Brutta marcatura sul calcio d'angolo. Alia salva sul colpo di testa di Vrikkis ma non può nulla sulla respinta da due passi di D'Onofrio.

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro.

43' - Risponde la Lazio. Cross basso al centro dell'area del Napoli che trova Bertini libero. Il centrocampista prova a calciare due volte ma si fa murare in corner dai difensori partenopei.

40' - Occasionissima Napoli! Una punizione deviata di Labriola favorisce Zedadka prendendo in controtempo la difesa della Lazio. Il calciatore del Napoli calcia a botta sicura ma sul tiro si immola Shoti, che salva la porta.

37' Brutto scontro aereo fra Kalaj e un giocatore del Napoli. A terra i due calciatori.

34' - Eccola la prima occasione per la Lazio. Imbucata di Anderson che premia l'inserimento di Armini. Il cross al centro è per Nimmermer che da due passi spedisce incredibilmente alto.

27' - Faticano a costruire gioco le due squadre. Portieri mai impegnati finora.

22' - Shoti abbatte Labriola in scivolata. Il giocatore della Lazio è il primo ammonito della gara.

18' - Trattenuta vistosa di D'Onofrio su Anderson che non la prende bene. Scintille in campo, alla fine l'arbitro placa gli animi senza estrarre cartellini.

15' - Campo non proprio in perfette condizioni che non favorisce il gioco.

11' - Gara bloccata al momento. Poche emozioni fino a questo momento.

6' - Fase di studio adesso in campo fra le due squadre che fanno girar palla alla ricerca di varchi che per il momento non ci sono.

2' - Napoli vicinissimo al gol. Uscita sbagliata di Alia, Palmieri a porta vuota sbaglia clamorosamente mettendo a lato.

1' - Partiti in questo istante.

PRIMO TEMPO - Lazio in cerca di riscossa a Napoli. I ragazzi di Menichini affrontano quelli di Baronio sfidandosi per la salvezza. Nei biancocelesti torna dal primo minuto Kalaj. Novità Bianchi e Shoti a centrocampo, mentre a guidare l'attacco sarà la coppia formata da Moro e Nimmermeer. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Napoli - Lazio Primavera.