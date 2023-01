Lazio Women, si torna in campo contro il Milan: data e ora del match

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta in trasferta a Napoli è stata l'ultima partita del 2022 per la Lazio Women. La squadra di Catini ha comunque chiuso l'anno solare al primo posto in Serie B e il discorso qualificazione aperto in Coppa Italia. Le biancocelesti stanno sfruttando questi giorni di vacanza per ricaricare le batterie e stare vicino ai propri cari. Quando faranno ritorno sul rettangolo verde? Ufficialmente la prima gara del 2023 è prevista l'8 gennaio contro il Milan in Coppa Italia: partita da dentro o fuori per il passaggio del turno. Il match è previsto alle 14:30 sul campo dell'S.S. Lazio Training Center di Formello.