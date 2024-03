Lazio, Zoff spiega: "Bisogna lavorare e dare una svolta". Su Provedel...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio sta vivendo una situazione estremamente complicata. La sconfitta in casa contro l'Udinese ha provocato una violenta contestazione di tutti i tifosi biancocelesti e il ritiro immediato a Formello per la squadra. Ai microfoni di Radio Olympia, l'ex portiere Dino Zoff ha provato a fare il punto della situazione, sicuramente per nulla semplice. Di seguito il suo pensiero in merito.

“Entrare nei dettagli da fuori di una crisi non è mai bello e da fuori non si conosce mai abbastanza. La squadra ha delle difficoltà anche se le partite girano anche male dal punto di vista degli episodi. Le cose però spesso girano male quando non fai abbastanza, passare il turno di Champions non era semplice ma ha pesato probabilmente in quest’ultima partita, pur facendo un determinato gioco non si è riusciti a far gol. Provedel è senz’altro uno dei migliori portieri italiani in assoluto, l’importante è che non rischi anche lui eccessivamente con la partenza dal basso perché anche ieri ha rischiato di provocare un rigore. L’importante è non esagerare come sempre, come rendimento però tanto di cappello, è sicuramente uno dei migliori della Serie A”.

“Un allenatore è abituato a sentirsi messo in discussione, è importante avere la presa di coscienza di sentirsi responsabili delle cose che si potevano far meglio. I leader devono essere in campo e dare qualcosa in più, ma quando si parla di leader negli spogliatoi spesso sono cose ridicole. non si possono scaricare le responsabilità addosso a pochi. Bisogna tirarsi su le maniche e provare a dare una svolta, la posizione in classifica non è buona ma dipende dal lavoro collettivo di tutti, non ci sono dubbi. In campionato l’Inter ha ormai un’autostrada davanti, la potenzialità è stata espressa al massimo in tutti i reparti grazie anche a un allenatore bravissimo. Si apre una bella battaglia per le posizioni in Coppa dei Campioni, è sicuramente la lotta più avvincente in classifica in questo momento”.