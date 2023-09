Macedonia del Nord-Italia, Spalletti cambia tutto: la probabile formazione

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina l'esordio di Spalletti sulla panchina della Nazionale. Sabato 9 settembre, l'Italia sarà impegnata sul campo della Macedonia del Nord per le qualificazioni a Euro 2024. Prima gara da ct per l'ex allenatore del Napoli che ripartirà dal suo 4-3-3. Secondo Sky Sport, due biancocelesti dei cinque convocati partiranno dal 1'. Si tratta di Immobile e Zaccagni e non di Romagnoli come sembrava a inizio settimana. Ciro e Mattia guideranno l'attacco azzurro insieme a Politano. Panchina o addirittura tribuna per Provedel, Casale e Romagnoli ai quali vengono preferiti Donnarumma, Mancini e Bastoni. Di seguito il probabile undici azzurro.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. CT: Blagoja Milevski

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. CT: Luciano Spalletti

ARBITRO: Felix ZWAYER (Germania)