Maldini: “Bisogna finire questa stagione, c’è rischio danno economico enorme”

Tanti interrogativi ancora per la ripartenza del calcio. Durante una diretta Instagram con Vieri, anche Maldini ha detto la sua: "Bisogna provare a riprendere e finire questa stagione. In questo momento ovviamente bisogna avere come priorità la salute, ma se ci saranno le condizioni per iniziare bisogna provarci. Il protocollo per i giocatori sarebbe molto rigido, la federazione ha dato un’indicazione, ovvero di provare a finire. Ricominciare a luglio sarebbe complicato perché i contratti finiscono il 30 giugno. Se non si forza la situazione non si riparte più e il danno economico sarà enorme”.