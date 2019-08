Mihajlovic, Poli: "Sinisa fa parte di noi, è come se fosse qui ogni giorno"

La malattia potrà averlo allontanato fisicamente dal Bologna, ma in questo mese e mezzo Mihajlovic ha in realtà rafforzato il legame con i suoi ragazzi. A confermarlo è uno dei leader dello spogliatoio, Andrea Poli, che ha commentato così la presenza di Sinisa in panchina nella partita contro il Verona di domenica scorsa: "È stata una grande emozione, siamo stati felici di averlo avuto con noi al Bentegodi. Speriamo che ci sia anche alla prossima, Sinisa fa parte di noi" - ha detto il centrocampista a Sky Sport, che poi ha aggiunto - "Avevamo grande voglia di regalargli una vittoria, ci tenevamo molto e avremmo potuto fare sicuramente meglio. Ha dimostrato ancora una volta il suo carattere e il suo coraggio, Mihajlovic vuole stare sempre con noi e questo ci deve caricare. Siamo un gruppo compatto, noi e la società. Il mister dovrà svolgere le sue cure, ma è come se fosse ogni giorno con noi".

