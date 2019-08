Calciomercato Lazio, Simeone accetta la Sampdoria: il costo dell'affare

Anche Giovanni Simeone, figlio di Diego, era finito nella lunga lista di attaccanti accostati alla Lazio. Il calciomercato si è poi evoluto verso la permanenza di Caicedo (ancora indeciso sul rinnovo) e anche la pista che portava al Cholito si è arenata, ma l'argentino restava comunque in uscita dalla Fiorentina. Come riporta Tuttomercatoweb.com, proprio sullo scadere della finestra delle trattative i viola sarebbero riusciti a trovare una sistemazione al figlio del Cholo: la Sampdoria. La sconfitta dei blucerchiati contro la Lazio ha scoperto tutte le lacune della rosa a disposizione di Di Francesco, per questo il club ha deciso di correre ai ripari. I viola hanno subito aperto al buon esito dell'operazione, mentre, dopo tanti tentennamenti, anche Simeone si sarebbe convinto accettando la corte dei doriani. Secondo il portale di mercato, l'operazione dovrebbe chiudersi a ore con la Samp che acquisterebbe il Cholito in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

