Lazio, Garlini: "Nel derby come con la Samp. Champions League? Si può"

L'ex attaccante della Lazio, Oliviero Garlini, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare dell'esordio in campionato dei biancocelesti e del derby. Ecco le sue dichiarazioni: "Contro la Sampdoria la squadra aveva fame e voglia di vincere. I ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale, ed è molto importante che Immobile sia tornato al gol segnando una doppietta, così come le prestazioni di Milinkovic e Luis Alberto. La Lazio ha concretizzato nel miglior modo possibile la grande mole di gioco creata, e Ciro ha fatto dei gol da bomber vero. Correa è l'uomo cardine di questa squadra, gioca tra le linee e salta facilmente l'uomo. Inoltre adesso ha anche iniziato a segnare con regolarità. Lazzari ha già dimostrato che in questo gruppo ci può stare benissimo" - poi ha aggiunto - "Però, ora bisogna subito volgere le attenzioni al derby. Sarà una partita fondamentale per dare slancio alla squadra, che avrà sicuramente voglia di fare una prestazione incredibile. Vincere all'esordio contro la Samp ha dimostrato che la Lazio può dire la sua con tutti gli avversari. Il ds Tare ha fatto un grande lavoro, così come Inzaghi e il suo staff nella preparazione".

SUL DERBY: "La Lazio dovrà scendere in campo nel derby con la stessa mentalità portata a Marassi contro la Sampdoria. Non deve permettere ai giocatori della Roma di giocare sulla fascia, e serve marcare a uomo Dzeko, l'uomo su cui si basa il sistema di gioco dei giallorossi. Comunque il derby non dipende solo dalla tattica o dal gioco, ma anche dalla fortuna. La Roma penso che inizierà la partita con la voglia e la cattiveria di dimostrare che il pareggio con il Genoa è stato solo un passo falso, la squadra di Inzaghi quindi dovrà tenerle testa e cercare di segnare per prima, prendendo in mano le redini del gioco". Infine, Garlini ha anche parlato della possibilità della Lazio di andare in Champions League: "Le concorrenti al quarto posto sono agguerrite, ma se la Lazio riesce a trovare i meccanismi giusti può dire la sua e arrivare in Champions League. I biancocelesti hanno giocatori importanti che hanno fame e voglia di mettersi in mostra, soprattutto i nuovi. Questo va tutto a vantaggio della Lazio: quest'anno potrà fare bene".

