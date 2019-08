Roma, cambia l'11 titolare rispetto al match col Genoa: le ultime sul derby

Non sarà la stessa Roma vista contro il Genoa. In ottica derby, Fonseca sta studiando alcuni cambi di formazione sia in regia che sulla trequarti, mentre in difesa Mancini potrebbe fare il suo esordio da titolare. L'ex atalantino è in ballottaggio con Juan Jesus, al momento l'unico certo del posto al centro del reparto è Fazio. Nel lavoro tattico di preparazione al match contro la Lazio non si vede ancora Spinazzola, che ha lavorato a parte per un evento distrattivo al bicipite femorale sinistro: i tempi del suo recupero sono ancora da valutare. Dalle ultime indicazioni, potrebbe esserci anche l'esordio di Zappacosta dal primo minuto. A quel punto Florenzi sarebbe alzato come esterno di centrocampo. Al 100% non ci sarà invece Perotti: l'argentino dovrà stare fuori almeno un mese e mezzo.

