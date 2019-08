Lazio, 21 anni fa la prima Supercoppa Italiana: il ricordo del club

Sono passati 21 anni. Il 29 agosto 1998 la Lazio alzava la prima Supercoppa Italiana della sua storia battendo 2-1 la Juventus. I biancocelesti, campioni della Coppa Italia 97/98, affrontavano la Vecchia Signora vincitrice dello scudetto. A sbloccare il match ci pensa Pavel Nedved (allora ancora tra le fila romane), raggiunto da un rigore piuttosto dubbio realizzato da Del Piero a 4 minuti dal termine. A far saltare i supplementari, a quel punto scontati, è la reazione rabbiosa della Lazio che al 93' libera Conceição solo davanti allo juventino Peruzzi. Il portoghese non sbaglia, è 2-1 e la squadra di Eriksson vince il suo secondo grande trofeo: non sarà di certo l'ultimo.

