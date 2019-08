DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora in uscita: attacco in stand-by

Della lunga sfilza di nomi candidati a vestire il ruolo di terza punta della Lazio, ad oggi poco rimane. I biancocelesti, escludendo gli acquisti in prospettiva di Pavlovic e dei baby girati alla Salernitana, hanno chiuso il proprio calciomercato in entrata durante il ritiro di Auronzo di Cadore. L'obiettivo era mettere a disposizione di Inzaghi la rosa al completo fin dai primi giorni di ritiro, e così è stato. Un terzo attaccante (che sia Over 22) potrebbe arrivare solo in caso di addio ad almeno uno tra Wallace e Durmisi. Sulla loro cessione la Lazio è al lavoro da settimane, probabilmente la situazione di entrambi resterà in bilico fino allo scadere del termine ultimo delle trattative. Inoltre, il rinnovo di Caicedo tarda ad arrivare: l'ecuadoriano resterà, ma senza la firma sul contratto è difficile credere che l'attaccante possa sentirsi parte integrante del progetto. Nel frattempo, uno dei tanti profili accostati ai biancocelesti ha scelto la Sampdoria: secondo Tuttomercatoweb.com, Simeone sarebbe a un passo dai doriani.

ROMA, LE ULTIME IN VISTA DERBY

LAZIO, 21 ANNI DALLA PRIMA SUPERCOPPA

TORNA ALLA HOMEPAGE