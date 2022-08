Milinkovic, Jacobelli: "Non penso la Lazio ci rinunci. E la Juventus..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sergej Milinkovic Savic è uno dei nomi caldi in questa sessione di mercato, in casa Lazio. La società biancoceleste non è intenzionata a privarsi della sua punta di diamante, a meno che non arrivi un'offerta adeguata che possa soddisfare le richieste sia del club sia del centrocampista. Diverse le pretendenti che stanno facendo la corte al Sergente e tra queste, sembra essersi rifatta viva anche la Juventus. A tal proposito, ai microfoni di TMW, si è espresso il direttore Xavier Jacobelli. Queste le sue parole: "Nel mercato è tutto possibile. Parliamo di una società che sta cercando di cedere Arthur, che faticosamente ha risolto il contratto con Ramsey e per fare nuovi acquisti deve cedere. Milinkovic costa almeno 60 mln e Lotito non cede su questo. Mi risulta difficile che in questo momento la Lazio rinunci a uno come lui, anche qualora la Juve sia disposta a dare così tanti soldi. Ci sono state ricapitalizzazioni importanti, la riduzione del monte ingaggi e non solo rafforzano la convinzione che si deve stare molto attenti ai conti"

