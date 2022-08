Lazio, Lady Immobile e la frecciatina social al suo Ciro - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile e Jessica Melena sono tra le coppie più social in casa Lazio. Amano condividere con i loro seguaci, ormai amici virtuali, stralci della vita quotidiana che siano semplici foto di famiglia, balletti o anche siparietti in cui spesso il bomber biancoceleste è "vittima". Ne è la testimonianza l'ultima Instagram story pubblicata proprio dalla moglie, una simpatica vignetta in cui viene raccontato il più classico dei battibecchi tra moglie e marito: lui che cerca qualcosa e che puntualmente non trova, ma basta essere più attenti e accorgersi che in realtà l'oggetto in questione è proprio sotto gli occhi. Ad accompagnare la storia, poi ricondivisa anche dall'attaccante, le faccine che sorridono con le lacrime. Ci ride su Lady Immobile, quasi rassegnata.

